Australian Open – Geen eerste Australian Open voor Kimmer Coppejans

Kimmer Coppejans (ATP-158) heeft zich zaterdag geen eerste keer op de hoofdtabel van het Australian Open kunnen plaatsen. In de derde en laatste kwalificatieronde verloor de 25-jarige Oostendenaar in 1 uur en 45 minuten met 4-6 en 6-7 van de Amerikaan Christopher Eubanks (ATP-220). Het blijft dus voorlopig bij twee grandslamdeelnames voor Coppejans, in 2015 en vorig jaar ging hij er in de eerste ronde van Roland-Garros uit. In Melbourne is David Goffin (ATP-11) de enige Belg op de hoofdtabel. Het elfde reekshoofd opent zijn toernooi tegen de Fransman Jeremy Chardy (ATP-56).

bron: Belga