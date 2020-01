Wetenschappelijk bewezen: cannabis kan je seksleven een boost geven

Cannabis kan je seksleven een boost geven. Een paper in het wetenschappelijk tijdschrift Sexual Medicine spreekt van een directe link tussen het (gematigd) gebruik van cannabis voor de seks enerzijds en een significante stijging van de seksuele opwinding en de intensiteit van het orgasme anderzijds.

De wetenschappers namen het seksleven van bijna 400 deelnemers aan het onderzoek onder de loep. De vrijwilligers deelden daarvoor intieme informatie met de onderzoekers over hun seksueel gedrag en hun gebruik van cannabis.

176 vrouwen gaven aan cannabis te gebruiken, vaak vlak voor het liefdesspel. “68,5 procent van die groep stelde dat ze meer genot beleefden aan hun seksuele ervaring na het innemen van cannabis”, aldus de studie. “60,6 procent merkte een libidostijging, en 52,8 procent meldde meer bevredigende orgasmes.”

Meer kans op orgasme

Nog volgens het onderzoek, uitgevoerd door de universiteit van Saint Louis in de Amerikaanse staat Missouri, hebben vrouwen die cannabis gebruiken een hogere kans om een orgasme te bereiken dan zij die dat niet doen.

De volgende stap in de studie is om de wetenschap achter de link tussen cannabisgebruik en een beter seksleven te ontrafelen. Een voor de hand liggende verklaring zou kunnen zijn dat cannabis stress en angst tempert, en daarbij het zelfvertrouwen tussen de lakens de hoogte in jaagt.

Enkele hoog aangeschreven onderzoeken hebben echter aangetoond dat een meer chemische verklaring plausibel is, waarbij de stoffen in de plant interageren met receptoren in het brein. Die receptoren zouden zich in het deel van de hersenen bevinden dat verantwoordelijk is voor het aansturen van sekshormonen en seksuele opwinding.