104-jarige veteraan is op zoek naar een valentijn

Heb je nog geen valentijn? Misschien kan je dan een kaartje sturen naar een Amerikaanse veteraan van 104 jaar oud. Hij hoopt namelijk valentijnskaartjes binnen te krijgen, zodat hij ze kan toevoegen aan zijn verzameling.

Bill White, die in de Tweede Wereldoorlog bij de Marine zat, verzamelde tijdens zijn carrière tientallen medailles. Zijn meest gekoesterde is de Purple Heart, die gegeven wordt aan militairen die verwond of gedood zijn in actie.

Romantische hobby

Nu White met pensioen is, heeft hij een nieuwe hobby: plakboeken. Hij heeft al talloze plakboeken over zijn leven en generatie gemaakt. Met zijn plakboeken heeft hij namelijk wat meer overzicht over wat er nu allemaal in zijn leven gebeurd is, legt hij uit aan het lokale Fox 40.

Voor 2020 heeft de veteraan echter een nieuwe missie: valentijnskaartjes van over de hele wereld verzamelen. Van oude én nieuwe vrienden.

“Ik zal ze allemaal bewaren!”, belooft hij. “De kaartjes zullen onderdeel van mijn geschiedenis worden.”

Bron: Metro Nederland