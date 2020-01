Serie A – Ashley Young ruilt Manchester United voor Inter

Na Romelu Lukaku en Alexis Sanchez afgelopen zomer, maakt ook Ashley Young de overstap van Manchester United naar Internazionale. De Nerazzurri maakten vrijdag bekend dat de Engelse vleugelspeler een contract tot het einde van het seizoen tekende in Milaan. Volgens Italiaanse media betaalt Inter 1,5 miljoen euro voor de 34-jarige Young, die komende zomer einde contract zou zijn bij ManU. De Engelse linksback, die ook op het middenveld uit de voeten kan, tekende tot het einde van het seizoen en bedong ook een optie voor een extra jaar. Hij moet er de concurrentie aangaan met Cristiano Biraghi en Kwadwo Asamoah.

Young droeg regelmatig de aanvoerdersband bij Manchester United, waar hij in 2011 vanuit Aston Villa neer was gestreken. De linkerflankspeler kwam 261 keer in actie voor de Red Devils en veroverde er de Engelse titel, de FA Cup en de Europa League. Young verzamelde ook 39 caps voor de Engelse nationale ploeg. Op het WK in 2018 werd hij nog verkozen tot beste vleugelverdediger van het toernooi.

bron: Belga