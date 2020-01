PVDA pleit voor maximumfactuur voor woonzorgcentra

PVDA pleit voor een maximumfactuur voor woonzorgcentra, die niet hoger mag zijn dan het pensioen van de betrokkene. De marxisten reageren daarmee op cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid, waaruit blijkt dat de gemiddelde dagprijs voor een woonzorgcentrum in Vlaanderen vorig jaar met ruim 2,5 procent is gestegen. Een verblijf in een woonzorgcentrum in Vlaanderen kostte vorig jaar gemiddeld 59,05 euro per dag, 2,54 procent meer dan het jaar daarvoor. Na aftrek van de inflatie, blijft er een prijsstijging van 0,65 procent over. Per maand betaalt een bewoner gemiddeld 1.796,1 euro, een pak meer dan het gemiddelde pensioen van ongeveer 1.240 euro.



“De prijzen voor rusthuizen swingen de pan uit”, vindt Vlaams parlementslid voor PVDA Kim De Witte. “Wie kan dat nog betalen?” Volgens PVDA is de prijsstijging te wijten aan de te lage personeelsnormen en de snelle commercialisering van de sector. “Minister van Welzijn Wouter Beke belooft een zorgpremie van 400 euro per maand, maar hij heeft in de verste verte niet het budget om die belofte waar te maken.”

De Witte pleit voor een maximumfactuur voor woonzorgcentra, die niet hoger mag liggen dan het pensioen van de bewoner. “Als de federale regering de pensioenen verhoogt, zoals alle partijen nu beloven, dan wordt dat een haalbare kaart”, vindt hij. Bovendien moeten de personeelsnormen “drastisch omhoog”, aldus De Witte. “Ouderen hebben jarenlang bijgedragen aan onze samenleving. De samenleving moet hun zorg op zich nemen.”

bron: Belga