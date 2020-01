PVDA organiseert op 1 maart een “mars voor een andere politiek”

PVDA trapt vandaag op haar nationale nieuwjaarsreceptie in Antwerpen een nieuwe voorjaarscampagne af die op 1 maart moet resulteren in “De Grote Colère, een mars voor een andere politiek”. De uiterst linkse partij wil met een manifestatie in Brussel laten zien dat ze zich “verzet tegen de splitsing van het land” en wil uiting geven aan haar onvrede over de aanslepende federale regeringsonderhandelingen. Volgens partijvoorzitter Peter Mertens wordt ons land momenteel “in de tang gehouden door politici die politieke spelletjes spelen enerzijds, en separatisten die het land willen splitsen anderzijds” en is de onvrede van veel burgers over de al negen maanden (niet) onderhandelende politici groot. “De oplossing is het sociale signaal van de verkiezingen eindelijk ernstig te nemen”, vindt hij. “Dan hebben we het over menswaardige pensioenen, toegankelijke zorg en eerlijke belastingen. Dan hebben we het ook over meer samenwerking in het land en het aan banden leggen van de politieke privileges. Dat moet de kern zijn van een andere politiek.”

Volgens Mertens hebben de traditionele partijen een “verspillend vecht-federalisme” georganiseerd dat duur, inefficiënt en asociaal is. “We hebben vier ministers van klimaat die alle vier ruziemaken, en vier ministers van mobiliteit die alle vier in de file staan”, zegt hij. “Stop daarmee. De oplossing is niet om het land te splitsen, maar wél om meer samen te werken.”

PVDA wil die boodschap kracht bijzetten met “De Grote Colère”, een betoging die zondag 1 maart om 13.30 uur start aan het Centraal Station in Brussel.

