Proximus League – Lommel duwt Lokeren nog wat dieper in de put en leidt in tweede periode

Lommel heeft vrijdagavond de 22e speeldag in de Proximus League (1B) ingezet met een 1-0 overwinning tegen Sporting Lokeren. De Limburgers doen zo een goede zaak in de strijd om het behoud, want zetten de rode lantaarn al op zes punten. Bovendien pakt Lommel de leidersplaats in de tweede periode voorlopig over van Beerschot. Voor aanvang van de match bedroeg het verschil tussen rode lantaarn Lokeren en Lommel slechts drie punten. De geplaagde Waaslanders konden best winnen, maar al na 3 minuten werd die doelstelling plots een pak moeilijker. Beka Vachiberadze (3.) zette Lommel met zijn eerste van het seizoen al vroeg op voorsprong. Amano had de gelijkmaker op het kwartier aan de voet, maar miste onbegrijpelijk. Ook in de tweede helft voerde Lokeren de druk op, maar de 1-0 geraakte niet van het scorebord.

Lokeren blijft laatste met een achterstand van drie punten op Roeselare. De laatste twee ploegen spelen op het einde van het seizoen play-downs.

De 22e speeldag in de Proximus League gaat zaterdag voort met Roeselare-Virton en Beerschot-Union. Oud-Heverlee Leuven ontvangt zondag KVC Westerlo.

bron: Belga