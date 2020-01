Protest Irak – Twee doden bij nieuwe protestacties in Bagdad

Bij nieuw antiregeringsprotest in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn vrijdag minstens twee manifestanten om het leven gekomen. Bij het geweld tussen de ordediensten en betogers raakte ook een vijftiental mensen gewond, zo melden ooggetuigen. Een woordvoerder van de gewapende ordediensten bevestigde enkel dat “vandalen” de controleposten op een plein in het centrum van Bagdad hebben aangevallen.

In Bagdad en in verschillende – voornamelijk sjiitische – steden in het zuiden van het land komen de burgers al sinds begin oktober op straat. De woede van de betogers richt zich onder meer tegen de corruptie en de politieke stilstand. Ze eisen dat er iets gedaan wordt aan de werkloosheid, vooral bij jongeren, en vragen de oprichting van functionele openbare diensten.

Sinds de start van het protest zijn al honderden doden gevallen, vooral betogers. Verschillende mensenrechtenorganisaties beschuldigen de Iraakse politiediensten ervan buitensporig geweld te gebruiken tegen de demonstranten.

bron: Belga