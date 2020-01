Oekraïense president weigert ontslag van premier Gontsjaroek

De Oekraïense president Volodymyr Zelenski heeft het ontslag geweigerd van eerste minister Aleksei Gontsjaroek. Die had vanochtend zijn ontslag aangeboden. “Ik heb beslist om u en uw regering een kans te geven”, zei Zelensky tijdens een onderhoud met de premier, zo is te zien in een video die door het presidentschap werd verspreid.

Gontsjaroek had eerder op de dag zijn ontslag bekendgemaakt nadat een opname was gelekt waaruit moest blijken dat hij zich laatdunkend had uitgelaten over de president.

De 35-jarige Gontsjaroek is sinds eind augustus 2019 regeringsleider.

Bron: Belga