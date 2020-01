Nog steeds transferverbod voor Lokeren, Habibou al weg op Daknam

Sporting Lokeren, hekkensluiter in 1B, heeft nog steeds geen akkoord gekregen van de Licentiecommissie van de KBVB. De club met stamnummer 282 kreeg eind december na een tussentijdse controle te horen dat het niet aan alle financiële verplichtingen had voldaan en kreeg daarvoor een transferverbod opgelegd. De zaak sleept nu al bijna een maand aan en intussen mogen de Waaslanders niemand aantrekken. “Wij blijven werk maken van dit euvel en gaan er in de kortste keren voor zorgen dat alles in orde komt betreffende het lopende dossier. Zoals eerder al gemeld werd, gaat het om kleine tekortkomingen. Dat werd ons bevestigd door de Licentiecommissie. We zijn er zeker van dat alles ook in orde komt en dat wij ons binnenkort weer op de transfermarkt mogen begeven”, stelt persverantwoordelijke van Sporting Lokeren, Guy Van den Broeck.

Intussen scheiden de wegen van Habib Habibou en Sporting Lokeren. De 32-jarige spits was nochtans nog maar vier maanden aan de slag op Daknam. “Habib was er wel nog bij op stage in Delden, maar nu werd beslist geen beroep meer op hem te doen.”

Habibou scoorde sinds zijn aankomst bij Lokeren welgeteld één keer. Dit op strafschop tijdens de met 1-3 verloren partij tegen Excelsior Virton. Middenvelder Lukas Marecek is dan weer op weg naar het Tsjechische Teplice. Verdediger Mickael Tirpan lijkt zijn toekomst in Turkije te gaan zoeken.

Sporting Lokeren, de rode lantaarn van 1B, trekt vanavond naar Lommel, dat voorlaatste staat met drie punten meer dan de Waaslanders.

