Indoor Red Lions missen start met zware nederlaag tegen Duitsland

De Indoor Red Lions, de nationale hockeyploeg in zaal, heeft deze namiddag in Berlijn op het EK indoorhockey zijn openingswedstrijd in groep B met zware 12-1 cijfers verloren van topfavoriet Duitsland (FIH 2). Voor België (FIH 7), de huidige Europese vicekampioen, scoorde Tom Degroote na twintig minuten het enige doelpunt. De zware nederlaag betekent meteen dat de Belgen vrijdagavond in hun tweede groepsduel tegen Nederland al meteen vol aan de bak moeten. Dan is er een zege nodig om nog kans te maken op kwalificatie voor de halve finales. De Nederlanders wonnen hun eerste wedstrijd met 6-2 van Tsjechië. Morgenmiddag (om 11u30) staat het laatste groepsduel op het programma, tegen Tsjechië. In poule A zitten Oostenrijk (FIH 1), Polen (FIH 5), Rusland (FIH 6) en Oekraïne (FIH 19). De finale, kleine finale en laatste klassementswedstrijden staan zondag op het programma.

In Berlijn verdedigen de Indoor Red Lions hun vice-Europese titel van twee jaar geleden. Toen verloren de manschappen van bondscoach Alexandre De Chaffoy de EK-finale in de Lotto Arena in Antwerpen na shoot-outs (1-2) tegen Oostenrijk, tevens de regerende wereldkampioen.

Voor de negentiende editie van het EK indoor is het doel van de Indoor Red Lions om zich bij de beste twee van hun poule te scharen en zo de halve finales te bereiken. Nummers drie en vier spelen klassementswedstrijden om de degradatie te vermijden. Vooraf was echter duidelijk dat een stek in de top twee lastig zou worden. Duitsland en Tsjechië zijn de nummers twee en drie van de wereld en de Nederlanders mogen niet onderschat worden. Duitsland is op jacht naar zijn zestiende Europese titel. De top zes van het EK in Berlijn plaatst zich voor het WK in 2021.

Daarnaast kan bondscoach Alexandre De Chaffoy in Berlijn niet rekenen op zijn sterkst mogelijke selectie. Onder meer aanvallers Tom Boon, Cédric Charlier en Max Plennevaux, die op stage vertrokken zijn met de (outdoor) Red Lions van bondscoach Shane McLeod in Australië, zijn afwezig. Om hun afwezigheid op te vangen rekent de bondscoach op twee voormalige Red Lions: Fabrice Bourdeaud’hui en Jérôme Truyens, de respectievelijke winnaars van de Gouden Stick in 2007 en 2010.

Bron: Belga