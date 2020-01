Human Rights Watch hekelt detentievoorwaarden van Marokkaanse Belg Belliraj

Human Rights Watch (HRW) maakt zich zorgen over de “onmenselijke omstandigheden” waarin de Marokkaanse Belg Abdelkader Belliraj wordt vastgehouden. Belliraj, die in 2009 tot levenslang werd veroordeeld, wordt volgens de mensenrechtenorganisatie “klaarblijkelijk sinds meer dan drie jaar onrechtmatig in isolement” vastgehouden in een gevangenis in Meknès, in het centrum van Marokko. Abdelkader Belliraj wordt sinds mei 2016 “23 uur op 24 opgesloten in zijn cel en er wordt hem elke vorm van contact met zijn medegedetineerden ontzegd”, zo zegt HRW op basis van een getuigenis van Rachida Hatti, de vrouw van Belliraj. Hatti, die in België woont, kan regelmatig een telefoongesprek voeren met haar man. De Marokkaanse gevangenisdiensten willen voorlopig geen commentaar geven op het bericht.

Belliraj wordt ervan beticht in 1988 en 1989 in Brussel zes politieke of terroristische moorden te hebben gepleegd. Onder de slachtoffers bevinden zich onder meer het hoofd van de Grote Moskee van Brussel, Abdullah Al-Ahdal, en dokter Joseph Wybran, professor aan de ULB en voorzitter van het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België (CCOJB).

Belliraj heeft de moorden in Marokko bekend, maar zijn verdediging zegt dat die bekentenissen na foltering verkregen zijn.

