Hogesnelheidslijnen spoornet geliefkoosde doelwit van kabeldieven

De hogesnelheidslijnen op het spoornet zijn het geliefkoosde doelwit van kabeldieven. De lijnen Brussel-Leuven-Luik en Luik-Duitse grens werden in 2019 63 keer geviseerd, zo laat infrastructuurbeheerder Infrabel vandaag weten. Dat is ongeveer een derde van alle kabeldiefstallen op het spoornet. Het aantal kabeldiefstallen op het Belgische spoor was al enkele jaren aan het dalen, maar daar kwam in 2018 abrupt een einde aan met 315 diefstallen die een impact hadden op het treinverkeer. Vorig jaar werd opnieuw een dalende trend ingezet: 203 kabeldiefstallen, of een daling met 35,5 procent in vergelijking met 2018.

Dat had ook positieve gevolgen voor de stiptheid van het treinverkeer. Waar de diefstallen in 2018 nog zorgden voor omgerekend 2 uur en 22 minuten vertraging per dag, liep die vertraging vorig jaar terug tot omgerekend 42 minuten per dag.

Kabeldieven bleken vooral actief in het oosten van het land, met een specifieke focus op de hogesnelheidslijnen. Henegouwen, Luik en Leuven zijn de gerechtelijke arrondissementen met het meeste kabeldiefstallen: dieven sloegen er respectievelijk 57, 46 en 43 keer toe.

Rekening houdend met de methode die dieven hanteerden rond de hogesnelheidslijnen en andere spoorlijnen in de buurt van Luik, wijst alles in de richting van voornamelijk acties van een professionele dievenbende, aldus Infrabel. Na een piek tijdens de zomer met 101 feiten daalde het aantal kabeldiefstallen sterk tussen oktober en december, met 27 feiten. In dezelfde periode vond ook een grote politieactie plaats.

“Topjaar” op het vlak van kabeldiefstallen op het spoor was 2012, met 1.362 feiten.

