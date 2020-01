Gent voorziet groot scherm voor alle EK-matchen van Rode Duivels

In Gent wil het stadsbestuur een groot scherm op het Sint-Pietersplein plaatsen om alle EK-matchen van de Rode Duivels te vertonen. Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) laat daarvoor een politiereglement opstellen. In 2018 was het plaatsen van een groot scherm bij aanvang van het WK nog verboden. Deze zomer zal in Gent een fanzone ingericht worden op het Sint-Pietersplein. Dat blijkt uit een antwoord van De Clercq aan gemeenteraadslid Steve Stevens (Open Vld). “De nodige besluitvorming wordt hiertoe voorbereid en zal op het college worden voorgelegd door schepen Storms (Sp.a), bevoegd voor Feesten en Evenementen”, verduidelijkt de burgemeester.

In 2018 stond burgemeester Daniël Termont nog op de rem bij het plaatsen van grote schermen voor het WK. Het gevolg van een uit de hand gelopen match tussen België en Turkije op 3 juni 2011. Toen gingen Turkse en Belgische supporters op de vuist, met vernielingen tot gevolg.

Burgemeester De Clercq vindt wel dat de wedstrijden op openbare plaatsen beleefd kunnen worden en werkt aan de nodige voorbereidingen. “De verschillende bevoegde diensten zijn momenteel bezig met het opstellen van een politiereglement waarin de algemene regels worden vastgelegd”, klinkt het.

De eerste EK-wedstrijd van de Belgen is gepland op zaterdag 13 juni 2020, dan spelen de Rode Duivels in Sint-Petersburg tegen Rusland.

bron: Belga