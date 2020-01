Europese Ariane-raket lanceert succesvol twee telecomsatellieten

De eerste Ariane-5 draagraket heeft in de nacht van donderdag op vrijdag succesvol twee telecomsatellieten gelanceerd, zo heeft het Europese lanceerbedrijf Arianespace meegedeeld. De 315de Ariane vertrok om 22.05 uur Belgische tijd van op de Europese lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana. De Europese superraket zette vervolgens twee telecomsatellieten uit in de vooropgestelde ellipsvormige geostationaire transfertbaan. Het gewicht van de nuttige lading bedroeg 7,888 ton.

De eerste “passagier” was de Eutelsat Konnect. Het is volgens Arianespace de eerste kunstmaan die op een Spacebus NEO platform van Thales Alenia Space is gebouwd. Bij de ontwikkeling ervan hebben het Europese en het Franse ruimtevaartbureau, ESA en CNES, hun expertise ter beschikking gesteld. De kunstmaan moet de digitale kloof in Europa en Afrika helpen dichten.

Het was de 34ste keer dat een Ariane een satelliet van Eutelsat lanceerde.

De tweede nuttige lading bestond uit de GSAT-30 telecomsatelliet van het Indiase ruimtevaartbureau ISRO waarmee het de 24ste Indiase geostationaire kunstmaan is die door een Ariane in de ruimte is gebracht. Ze moet de communicatie op het Indiase subcontinent een zetje geven.

Het was de 107de missie van een Ariane-5. Later dit jaar moet voor het eerst een Ariane-5 vliegen.

bron: Belga