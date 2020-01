Op de elfde speeldag in de hoogste nationale volleybalafdeling is leider Aalst vrijdag met 1-3 gaan winnen in Gent. 25-22, 17-25, 20-25 en 23-25 waren de setstanden in het Oost-Vlaamse duel. Zaterdag staat de “Clasico” tussen Roeselare en Maaseik op het programma, net als Achel – Borgworm en Haasrode Leuven – Menen.

In de stand gaat Aalst met 30 punten titelverdediger Maaseik (24), Roeselare (23), Haasrode Leuven (15), Achel (13), Gent (11), Menen (6) en Borgworm (1) voor.

.

bron: Belga