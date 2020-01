Dakar 2020 – Tom Colsoul kijkt met gemengde gevoelens terug

Bernhard Ten Brinke en Tom Colsoul (Toyota Hilux) eindigden uiteindelijke als zevende in de Dakar. Een klacht tegen de Argentijn Orlando Terranova (Mini), die als zesde eindigde, leverde niets op. Ten Brinke en Colsoul waren voor een plaats in de top vijf naar Saoedi-Arabië afgereisd. Colsoul is ontgoocheld, niet over de eigen prestaties, wel over de beslissing van de wedstrijdleiding. Donderdag reed Terranova acheraan in op Erik Van Loon, die na een duin stil stond. “Door de impact zat Terranova op zijn beurt klem en probeerde hij minuten lang om los te raken. Die minuten heeft hij ’s avonds teruggevraagd, met als excuus dat hij van Loon heeft geholpen, wat totaal niet waar was”, zegt Colsoul. “Ik heb het voorval met een nota gemeld en gevraagd om het verhaal bij Van Loon te checken. Iets wat volgens mij nooit gebeurd is.”

Een Argentijn, een landgenoot van Terranova, moest vanavond beslissen. “Het is officieel. We blijven zevende en Terranova mag zesde blijven. Dit is onrechtvaardig, een regelrechte schande. Maar ik kan dat nog honderd keer uitschrijven, er zal niets veranderen”, zegt Colsoul.

Los van het voorval van donderdag kijkt Colsoul met gemengde gevoelens terug op deze Dakar. “Enerzijds omdat we na een tegenvallend seizoen 2019 gekruid met opgaves en problemen nu haast een foutloze rally hebben gereden. Er zit geen kras op de carrosserie en we hebben eigenlijk geen enkel gek moment meegemaakt. Net als in 2015, de vorige keer dat Bernhard samen met mij een team vormde en de Dakar uitreed, eindigden we op de zevende plaats. Anderzijds hebben we heel lang moeten zoeken naar de juiste afstelling. Die afstelling lag ook aan de basis van de vele lekke banden. Eens we de juiste setup hadden gevonden, ging het beter. Maar eigenlijk was de Dakar toen al voorbij voor ons. De tweede week was goed, maar het feit dat we de zesde plaats mislopen is een schande. Zoiets zou niet mogen gebeuren.”

bron: Belga