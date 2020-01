CLB’s betwisten dat ze schrijnend geval van kindermishandeling niet meldden aan politie

Het Vrij CLB Netwerk betwist dat het een schrijnend geval van jarenlange kindermishandeling niet zou gesignaleerd hebben aan politie of gerecht. Vorige week vrijdag had procureur des Konings van Halle-Vilvoorde Ine Van Wymersch uitgehaald naar de Centra voor Leerlingenbegeleiding omdat ze de politie niet zouden verwittigd hebben. Dat gebeurde tijdens het proces tegen een 35-jarige man uit Vilvoorde die gedurende bijna 15 jaar zijn verschillende partners en kinderen op de meest gruwelijke manieren zou mishandeld hebben. De procureur vorderde voor de dertiger een gevangenisstraf van 20 jaar en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank van 15 jaar, maar spaarde in haar vordering ook de CLB’s niet. “Schrijnend is dat verschillende Centra voor Leerlingenbegeleiding dit gezin hebben opgevolgd en de verwondingen hebben vastgesteld, maar tot in 2017 niemand van hen het nodig vond de politie te verwittigen”, klonk het.

Het proces gaf woensdag zelfs aanleiding tot een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement. Het Vrij CLB Netwerk spreekt nu tegen dat er niet zou zijn opgetreden.

“Het zijn ernstige beschuldigingen die niet alleen feitelijk onjuist zijn, maar daarmee ook de integriteit van de CLB’s in vraag stellen”, zegt algemeen directeur Stefan Grielens. “Het CLB betrok in 2012 de politie. Zo’n foutieve berichtgeving schaadt het vertrouwen dat noodzakelijk is voor kinderen, jongeren en familie om überhaupt over dergelijke ernstige problematieken te praten. Zulke zaken kunnen aankaarten in een veilige, vertrouwelijke en niet-politionele context, is van onschatbare maatschappelijke meerwaarde.”

Volgens de algemeen directeur is het ook niet de eerste keer dat het parket onterecht uithaalt naar het CLB. “Zowel voor leerlingen als voor CLB’ers en andere hulpverleners met beroepsgeheim is dit een regelrechte kaakslag, die dan nog afkomstig is van een orgaan dat net met ons samen moet werken om dergelijke situaties niet te laten aanslepen”, klinkt het.

bron: Belga