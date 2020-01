Barty en Yastremska spelen voor de titel in Adelaide

De Australische nummer een van de wereld Ashleigh Barty heeft zich vandaag voor eigen publiek geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in Adelaide (hard/848.000 dollar). In de halve finales haalde het topreekshoofd het in drie sets van de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 27): 3-6, 6-1 en 7-6 (7/5). Barty maakt zo haar misser van eerder dit seizoen in Brisbane al gedeeltelijk goed. Toen ging ze er verrassend in de eerste ronde uit.

In Adelaide gaat ze op jacht naar haar achtste WTA-titel, de eerste in eigen land. Dan moet ze in de finale wel voorbij de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA 24) geraken. Het negentienjarige talent zette in haar halve finale de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 12) in twee sets opzij: 6-4 en 7-6 (7/4). Yastremska speelt in Adelaide haar vierde WTA-finale, in haar drie vorige finales won ze telkens: Hongkong (2018), Hua Hin (2019) en Straatsburg (2019).

bron: Belga