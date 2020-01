Toyota stelt vliegende taxi voor

Nemen we binnenkort een vliegende taxi naar huis? Als het van autofabrikant Toyota afhangt wel. Toyota heeft geïnvesteerd in ruimtebedrijf Joby om een vloot volledig elektrische wagens te maken, die kunnen vliegen en verticaal kunnen landen en opstijgen.

Voor autofabrikant Toyota is de luchtvaart “een doel op lange termijn”, aldus grote baas Aiko Toyoda. Het bedrijf investeert 394 miljoen dollar (353 miljoen euro) in Joby Aviaton (Joby), een Amerikaanse start-up die vliegende taxi’s wil maken.

Volledig elektrisch

Onder het motto “mobiliteit voor iedereen” wil Toyota met de investering in vliegende taxi’s er onder andere voor zorgen dat ook mensen op het platteland, waar weinig openbaar vervoer is, zich makkelijker kunnen verplaatsen. Maar ook in stedelijke gebieden is de taxi van groot nut: het zou de verkeersdrukte en de luchtkwaliteit drastisch kunnen verbeteren. De taxi’s zijn immers volledig elektrisch en stoten dus niets uit. Ze halen bovendien relatief hoge vliegsnelheden en produceren weinig geluidsoverlast.

Niet enkel personen, maar ook goederen zouden met de vliegtuigtaxi’s vervoerd kunnen worden.

Uber

De ondervoorzitter van Toyota zal mee in de raad van bestuur van Joby zetelen en op die manier mede de strategie van het bedrijf betalen. Joby haalde enkele weken geleden ook een partnerschap met taxiplatform Uber binnen, dat in minstens twee steden vliegende taxi’s wil aanbieden. Joby zal de vliegende taxi’s leveren, en Uber zal hulp bieden bij de luchtverkeersleiding, de aanleg van landingsbanen, verbindingen met grondtransport en, natuurlijk zijn technologie gebruiken om klanten aan vliegende taxi’s te helpen.

Niet de enige

Toyota is niet het enige autobedrijf dat interesse heeft in vliegende taxi’s. Ook Hyuandai kondigde onlangs aan dat het vliegende taxi’s wil ontwikkelen, tevens voor Uber. Die zou net zoals de vliegende taxi van Joby Aviation elektrisch zijn en verticaal kunnen opstijgen en dalen. Wanneer de productie van de vliegende taxi’s van Toyota en Joby start, moet nog bekend worden gemaakt. Het zal sowieso nog enkele jaren duren voor we na een nachtje stappen de vliegende taxi kunnen nemen. Er is immers ook toestemming nodig van de luchtvaartautoriteiten.