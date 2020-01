TIPS & TRENDS. Zo verjaag je Blue Monday

Maandag 20 januari is het Blue Monday, oftewel de meest deprimerende dag van het jaar. Je goede voornemens heb je al lang opgegeven en de zomer is nog ver weg. Blijf echter niet bij de pakken zitten en verjaag Blue Monday met een geurig pakket van Marie-Stella-Maris, waarmee je bovendien mensen aan schoon drinkwater helpt.

Marie-Stella Maris is een Amsterdams lifestylemerk opgericht in 2011 door Carel Neuberg en Patrick Munsters. In totaal heeft Marie-Stella-Maris samen met haar partners en klanten al meer dan 1 miljoen euro gedoneerd aan waterprojecten over de hele wereld. Zo hebben ze 30.000 mensen toegang gegeven tot schoon drinkwater. Met de producten draag je niet alleen je steentje bij, je hult je huis ook in een fleurige waas, wat goed is voor je humeur.

Een luxeset bevat drie producten: heerlijke geurstokjes, een kleine geurkaars en een roomspray die je zelfs op reis kan meenemen. Je kan kiezen tussen twee geuren. Objets d’Amsterdam is Marie-Stella-Maris’ iconische geur: citrusakkoorden en groene thee doen je al dromen van warmere oorden, terwijl amber en musk gezelligheid oproepen. Courage des Bois is dan weer een tijdloze geur die je een gevoel van warmte en geborgenheid geeft. Met deze winterse cocon geef je Blue Monday geen kans!

69 euro

senteursdailleurs.com

(jv)