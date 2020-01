Te koop: ‘Megxit’-merchandise

Prins Harry en Meghan Markle kondigden vorige week aan dat ze afstand nemen van het Britse koninklijke huis. De hashtag #Megxit ging hierna al snel viraal en nu is er zelfs merchandise te koop.

Websites als Etsy, Amazon, Redbubble en Zazzle willen profiteren en verkopen onder meer t-shirts, mokken en kussenslopen met ‘Megxit’ als thema.

‘Keep calm and Megxit’

Zo kun je via Etsy een Megxit-mok kopen met een zelfverzonnen woordenboekdefinitie van deze term: ‘Wanneer je die giftige relatie verlaat en je beste leven gaat leven’. Ook t-shirts met teksten als ‘Zelfs Megxit zal eerder gebeuren dan Brexit’ en ‘Keep calm and Megxit’ zijn via de website te krijgen. RedBublle en Zazzle hebben soortgelijke shirts met teksten als ‘Keep calm and cut the cord #Megxit’.

Final Girl T-Shirts kwam op de proppen met een t-shirt en een mok met een parodie op de uitspraak van Regina George uit Mean Girls als opschrift: ‘Get in loser, we’re quitting monarchy’.

You can now buy #Megxit merchandise inspired by Meghan Markle and Prince Harry quitting https://t.co/ScsHzjOhpo pic.twitter.com/CDgHsIOkuH — Daily Mirror (@DailyMirror) 15 januari 2020

Meghan Markle and Prince Harry fans cash in on royal drama selling ‘Megxit’ merchandise on Amazon https://t.co/DJes6FN3aJ pic.twitter.com/vxdH1CYFME — Fabulous (@Fabulousmag) 14 januari 2020

The Times shows that #Megxit merchandise is becoming big business. pic.twitter.com/9ArCv1Y7T8 — Michael Fabricant 🇬🇧 (@Mike_Fabricant) 15 januari 2020