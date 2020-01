Pendelaar Marleen: “Andere alleenstaande mama’s op Instagram bieden me veel steun”

Elke week deelt een pendelaar de leukste lifestyletips met jou. Vandaag verklapt de Mechelse Marleen (37), assistente in een advocatenkantoor, haar best bewaarde geheimen.

Tekst en foto: Camille Van Puymbroeck

Wie is je favoriete designer?

Ik ben een fervent bewonderaar van de meubels van Charles en Ray Eames . De plastic kuipstoeltjes heb ik zelf in huis en daar heb ik nog geen seconde spijt van gehad. Ze zitten erg comfortabel en ze passen goed bij mijn Scandinavische interieur.

Wat moeten mensen zeker bezoeken in Mechelen?

Ik ben zelf niet afkomstig van Mechelen en doordat ik in Brussel werk, ken ik de stad eerlijk gezegd niet zo goed. Maar als ik anderen mag geloven, zijn de Romboutstoren en de Grote Markt de belangrijkste bezienswaardigheden.

Welk restaurant doet je watertanden?

Samen met mijn vriendinnen ga ik regelmatig lunchen bij Stassart 11 in Mechelen . Ze zijn jammer genoeg enkel ’s middags open, maar het foodsharing-concept is ideaal als je met een groepje gaat eten. Het menu verandert regelmatig en houdt rekening met de seizoenen, waardoor de ingrediënten altijd heerlijk vers en smaakvol zijn.

Naar welke vakantiebestemming keer je steeds terug?

Mallorca , zonder enige twijfel. Mijn ouders hebben er een huisje dus dat helpt natuurlijk, maar er is ook erg veel te doen. Of je nu gaat voor cultuur, natuur of strand: het kan allemaal. Wie voor de eerste keer het eiland bezoekt, moet sowieso naar de hoofdstad Palma, de Cuevas des Drach en Valldemossa (waar Chopin heeft overwinterd in het plaatselijke klooster).

Welk Instagramaccount geeft je inspiratie?

Op Instagram volg ik hoofdzakelijk andere mama’s . Ik heb zelf een zoontje en vind het heel leuk om de evolutie van andere kinderen te volgen. Daarnaast biedt de hele community me als alleenstaande moeder veel steun. Scheelt er iets, dan kan je altijd bij iemand terecht om erover te praten.

Welk boek of film zou je aanraden op een regenachtige zondagnamiddag?

Het liefst van al lees ik de boeken van Dan Brown ; het thrillergenre weet me altijd wel te bekoren. Toen ik studeerde in Barcelona heb ik ‘De Da Vinci Code’ gelezen en dat hield me zo in zijn greep dat ik zelfs al wandelend en in de metro aan het lezen was.

Op welke plek kom je helemaal tot rust?