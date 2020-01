Komt er dan toch een Friends-reünie?

In een persconferentie voor de Television Critics’ Association-tournee heeft HBO-bons Kevin Reilly volgens Fox News gezegd dat nieuwe afleveringen nog steeds op tafel liggen. Zekerheid is er echter niet, “het is nog steeds een misschien.” “Er is interesse van alle partijen, en toch slagen we er niet in om die interesse op één lijn te krijgen en op de knop te duwen”, aldus Reilly.

Jennifer Aniston