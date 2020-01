Eminem brengt onverwacht nieuw album uit

Eminem weet hoe hij zijn fans blij kan maken: vandaag lanceerde hij geheel onverwacht zijn nieuwe plaat ‘Music To Be Murdered By’.

Dat the Real Slim Shady flink wat tijd spendeerde in de studio, was al wel bekend. Wanneer er nieuwe muziek te horen zou zijn voor het grote publiek, was echter nog even geheim. Tot nu. Vandaag ligt Music to be Murdered By ineens in de platenzaken én is het album natuurlijk te vinden op de bekende streamingsdiensten.

Juice Wrld

Het is niet de eerste keer dat Eminem zijn fans weet te verrassen, zijn album Kamikaze uit 2018 verscheen ook zonder dat er een datum bekend was.

Opvallend op Eminems elfde studio-album is de bijdrage van de overleden rapper Juice Wrld aan het nummer Godzilla. De Amerikaanse rapper overleed in december op 21-jarige leeftijd, vermoedelijk aan een overdosis. Andere gastbijdrages zijn er onder meer van Ed Sheeran, Anderson .Paak en Skylar Grey.

‘Music To Be Murdered By’ bevat twintig nummers. Eminem heeft ook een videoclip uitgebracht bij een van deze nummers, Darkness.