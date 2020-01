Dove man dient klacht in tegen Pornhub omdat seksfilms niet ondertiteld worden

Een dove man heeft van zijn oren gemaakt bij de rechter omdat Pornhub, de grootste pornowebsite ter wereld, geen ondertitels plaatst onder hun filmpjes. Pornhub beweert dat ze wel degelijk rekening houden met slechthorenden.

Yaroslav Suris vindt het niet kunnen dat Pornhub haar seksfilms niet ondertitelt. Dat stoort hem zo hard dat hij naar de rechtbank trok. De man legde uit dat hij de dialogen niet begrijpt door het gebrek aan ondertitels en dat hij zich enkel zou abonneren op het betaalde gedeelte als hij de verhaallijnen kan volgen.

Lievelingsfilms

De man haalde er enkele filmpjes bij die hij dolgraag wilde zien met ondertitels: ‘Hot Step Aunt Babysits Disobedient Nephew’, ‘Sexy Cop Gets Witness to Talk’ en ‘Allison comes to Talk About Money to Her Boys’ Naughty Father’.

Wél ondertitels

Corey Price, de vicevoorzitter van Pornhub, zei dat ze normaal gezien nooit reageren op lopende rechtszaken, maar dat de aantijgingen van Suris niet kloppen. “We willen benadrukken dat we wel degelijk een volledige categorie video’s met ondertitels hebben. We moedigen slechthorende mensen aan om onze nieuwste ondertitelde categorie te bekijken en ons er feedback over te geven”, klinkt het.