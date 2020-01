DEZE Belgische groep is te horen in ‘Sex Education’

Het Aarschotse meisjeskoor Scala is met haar cover uit 2004 van ’I touch myself’ van het Australische ’The Divinyls’ te horen in het tweede seizoen van Sex Education, een populaire serie op Netflix waarvan het eerste seizoen wereldwijd alleen al in de eerste maand meer dan 40 miljoen keer bekeken werd.

Het langverwachte tweede seizoen van Sex Education, de meest pikante serie op het streamingsplatform, gaat vandaag van start. Dat het eerste seizoen zo populair werd was volgens Kolacny ook het gevolg van de goede muziek die gespeeld werd. Zo waren er nummers te horen van Beth Ditto, The Smiths, Chip Taylor, Ann Peebles ene Bikini Kill. Hij is ontzettend trots dat Netflix dit keer ook voor muziek van Scala koos.

De muziek van Scala werd de laatste jaren overigens al vaak gebruikt in films, tv-series en commercials over de hele wereld. Zo was het meisjeskoor, dat geleid wordt door Stijn en Steven Kolacny, onder meer te horen in Oscargenomineerde Hollywoordfilms als ’The Social Network’ en ’Zero Dark Thirty’ of in wereldberoemde series als ’Downtown Abbey’, ’Homeland’ en ’The Simpsons’.