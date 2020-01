Wout van Aert rijdt nog vijf crossen, inclusief het WK

Wout van Aert heeft op de website van zijn ploeg Jumbo-Visma toelichting gegeven bij zijn verdere programma dit veldritseizoen. De drievoudige wereldkampioen zal nog vijf crossen rijden, met daarbij (normaal gezien) het WK in het Zwitserse Dübendorf. “Ik mis nog een bepaalde hardheid die ik straks nodig heb in de Vlaamse klassiekers”, legde de 25-jarige Van Aert uit. “Ik vind het leuk om crossen te rijden en het is ook een goede voorbereiding. Ik was enkele weken geleden heel blij met mijn rentree en ik voel mezelf beter en beter worden. Ik had niet verwacht zo snel dit niveau al te kunnen halen. Er komen nu normaal gezien nog vijf crossen bij, waarbij ik hoop te mogen meegaan naar het WK. Ik denk dat die selectie wel in orde komt. Die vijf crossen moeten mij nog beter maken richting het voorjaar. De voorbije jaren heeft die combinatie altijd goed gewerkt. Hopelijk lukt dat dit jaar ook. Het veldrijden blijft me nauw aan het hart liggen. Door omstandigheden ben ik al een tijdje niet meer de beste, maar ik ben nog lang niet klaar met die sport en wil volgende winter nog eens terugkomen op mijn best.”

Van Aert liep vorige zomer tijdens de Tour een zware blessure op en had een half jaar nodig om daarvan te herstellen. Eind december maakte hij zijn rentree in competitie in de DVV Trofee-veldrit in Loenhout. Daar werd hij meteen vijfde. Nadien volgden ook nog ereplaatsen in Gullegem (vierde) en op het BK (vijfde). Van Aert zal de komende weken nog starten in de Kasteelcross van Zonnebeke (25 januari), de Wereldbekermanche in het Nederlandse Hoogerheide (26 januari), het WK in het Zwitserse Dübendorf (2 februari), de DVV Trofee-manche in thuishaven Lille (8 februari) en tot slot de Superprestige-veldrit in Merksplas (9 februari).

bron: Belga