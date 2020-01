Vlaams Belang draagt Eric Deleu en Jan Huijbrechts voor als VRT-bestuurders

Vlaams Belang draagt Eric Deleu en Jan Huijbrechts voor als bestuurders in de raad van bestuur van de VRT. Dat heeft Belga uit betrouwbare bron vernomen. De Vlaamse regering moet vrijdag beslissen over de nieuwe raad van bestuur van de openbare omroep, nadat alle coalitiepartners hun kandidaten hebben doorgegeven aan minister van Media Benjamin Dalle (CD&V).

De nieuwe raad van bestuur wordt samengesteld volgens de krachtverhoudingen in het Vlaams Parlement. Door de verkiezingsoverwinning van 26 mei krijgt oppositiepartij Vlaams Belang twee zitjes in de nieuwe raad van bestuur.

De partij heeft daarvoor Eric Deleu en Jan Huijbrechts voorgedragen. Deleu, ooit het eerste gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in de stad Antwerpen, zetelde sinds 2004 al meermaals voor Vlaams Belang in de raad van bestuur van de openbare omroep.

Jan Huijbrechts was tussen 2000 en 2012 Vlaams Belang-gemeenteraadslid in het Antwerpse Hoogstraten en zetelde tussen 1991 en 2018 ook in de Antwerpse provincieraad. Huijbrechts publiceerde een hele reeks militair-historische boeken, onder meer over de Napoleontische oorlogen en over de Eerste Wereldoorlog. Huijbrechts publiceerde ook bij ’t Pallieterke en Doorbraak.be.

