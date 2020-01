Van den Brande twee jaar langer voorzitter VRT

De Vlaamse regering houdt Luc Van den Brande (CD&V) nog eens twee jaar langer op post als voorzitter van de raad van bestuur van de VRT. Dat vernam De Tijd. De Vlaamse regering hakt morgen de knopen door over de nieuwe bestuurders bij de openbare omroep. De nieuwe raad van bestuur wordt samengesteld volgens de krachtverhoudingen in het Vlaams Parlement. De zege van het Vlaams Belang op 26 mei vertaalt zich in een comeback. In de nieuwe raad van bestuur krijgt de extreemrechtse partij twee zitjes ten koste van CD&V en de sp.a. Samen palmen het Vlaams Belang en de N-VA de helft van de twaalf zitjes in de nieuwe raad van bestuur in, waardoor Van den Brande als voorzitter een doorslaggevende stem heeft.

Van den Brande wilde zelf verlengingen spelen om mee te onderhandelen over een nieuwe beheersovereenkomst en werk te maken van de besparingen bij de openbare omroep.

bron: Belga