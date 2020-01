Twaalf obussen ontdekt bij graafwerken in Bocholt

Bij graafwerken voor nutsleidingen in het Limburgse Bocholt is een aannemer donderdag op twaalf obussen gestoten. De twaalf oorlogstuigen waren van Amerikaanse makelij en stammen uit de Tweede Wereldoorlog. Na de ontdekking werden de wegenwerken meteen stilgelegd. De lokale politie van de zone CARMA werd verwittigd. De vondst gebeurde op de Napoleonsdijk in Bocholt. De eerste vijf obussen kwamen bij graafwerken tevoorschijn, waarna de aannemer de werken stil legde. De ontmijningsdienst van het leger (DOVO) kwam ter plaatse en vond nog zeven stuks. DOVO nam de springtuigen mee. Die worden op een later tijdstip onschadelijk gemaakt.

bron: Belga