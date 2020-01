Standard haalt middenvelder Shamir in huis

Standard Luik heeft haar rangen versterkt met defensieve middenvelder Eden Shamir. De 24-jarige Israëliër komt over van Hapoel Beer Sheva in zijn thuisland. Zijn contractduur werd niet bekendgemaakt door de Luikenaars. Shamir is de eerste inkomende transfer van Standard deze wintermercato. Shamir stond nog maar sinds deze zomer onder contract bij Hapoel Beer Sheva, dat hem wegkocht bij reeksgenoot Ironi Kiryat Shmona. De middenvelder werd bij Beer Sheva al snel een belangrijke pion en was in de heenronde goed voor 25 officiële duels waarin hij drie keer scoorde. Shamir moet op het Luikse middenveld concurrentie bieden aan basisspelers Samuel Bastien en Gojko Cimirot.

De Rouches hernemen de competitie vanavond met een uitwedstrijd bij KV Mechelen. Standard is na vier competitieduels zonder zege in december weggezakt naar de vijfde plaats, met één puntje meer dan nummer zes Mechelen.

bron: Belga