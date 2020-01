Regenzone in aantocht

Vannamiddag is het droog en vrij winderig. De lage wolkenvelden lossen geleidelijk op en het wordt op de meeste plaatsen vrij zonnig met hoge sluierwolken. Ook blijft het zacht, met maximumtemperaturen van 8 of 9 graden op de Ardense hoogten tot 10 of 11 graden in de rest van het land. De wind waait matig tot af en toe vrij krachtig uit zuidelijke richting met rukwinden tot 50 km/u. Ook vanavond en -nacht blijft het droog en vrij zacht. Maar op het eind van de nacht neemt de bewolking toe vanaf de kust en verwacht het KMI de eerste regen in het westen. In het oosten houden de opklaringen stand tot de ochtend.

In de loop van vrijdagvoormiddag wordt het overal zwaarbewolkt tot betrokken en trekt een regenzone van west naar oost over het land. Daarna wordt het vanaf de kust wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden waaruit af en toe een bui kan vallen. De maxima zijn nog steeds zacht voor de tijd van het jaar en liggen tussen 6 en 10 graden. De wind waait matig uit zuid, na de storing ruimend naar zuidwest.

Vrijdagavond en -nacht blijft het wisselvallig met kans op enkele buien die in de Hoge Venen na middernacht een winters karakter kunnen krijgen. Naar de ochtend toe beperken lage wolken mogelijk het zicht op de Ardense hoogten. In het westen kan er dan nevel of mist ontstaan die plaatselijk aanvriest. Het wordt frisser met minima van 0 graden in de Hoge Venen tot 4 graden aan zee.

Zaterdag wordt het wisselend bewolkt en kan er hier en daar een bui vallen, op Ardense hoogten met een winters karakter. De maxima schommelen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 graden aan de kust. De wind draait naar het noordwesten.

Zondag wordt het in de meeste streken licht tot wisselend bewolkt. In de Ardennen worden meer wolkenvelden voorspeld. Het blijft overwegend droog, maar lokaal kan een buitje vallen, eventueel met winters karakter in de Ardennen. De temperaturen liggen rond de normale waarden voor dit seizoen met maxima tussen 2 en 8 graden. ’s Nachts vriest het in vele streken.

bron: Belga