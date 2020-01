Lynn Wesenbeek komt in raad van bestuur VRT

Het gewezen VTM-boegbeeld Lynn Wesenbeek krijgt van Open Vld een zitje in de hernieuwde raad van bestuur van de VRT. Dat meldt De Tijd. De Vlaamse regering moet vrijdag beslissen over de nieuwe raad van bestuur van de openbare omroep, nadat alle coalitiepartners hun kandidaten hebben doorgegeven aan minister van Media Benjamin Dalle (CD&V). De partijen kregen de vraag om voor elk postje waarop ze aanspraak kunnen maken, twee namen door te geven, een man en een vrouw.

De raad van bestuur van de VRT moet immers minstens een derde vrouwen tellen, dus zeker vier van de twaalf bestuurders moeten een vrouw zijn.

Naast Lynn Wesenbeek krijgen nog drie andere vrouwen een zitje in de raad van bestuur. De sp.a heeft Vivi Lombaerts, de partner van John Crombez en gewezen woordvoerder van Johan Vande Lanotte, naar voren geschoven. CD&V heeft volgens De Tijd bovenaan het lijstje van haar kandidaten huidig bestuurder Chris Verhaegen gezet. Zij was actief in de sector van de pensioenfondsen en is sinds 2014 voorzitter van het federaal instituut voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. CD&V heeft nog wel een lijntje uitgegooid naar een andere vrouw die nog niet in de raad van bestuur zit.

De N-VA houdt het bij huidig bestuurder Charlotte Verhaeghe, die verbonden is aan het advocatenbureau Praxislaw.

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) kan de namen die circuleren “niet bevestigen”. “De Vlaamse regering beslist morgen (vrijdag, red.). De namen die genoemd worden, kunnen we niet bevestigen en het bericht is niet volledig correct”, klinkt het op het kabinet-Dalle.

Eerder lekte uit dat huidig voorzitter Luc Van den Brande twee jaar langer voorzitter zou blijven van de raad van bestuur van de openbare omroep.

