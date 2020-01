Lichamen van zes kinderen en zwangere vrouw gevonden in massagraf in Panama

In Panama zijn dinsdag in een massagraf de lichamen van zes kinderen en een zwangere vrouw gevonden, die gedood zouden zijn tijdens een religieus ritueel in de jungle. Tien leden van een sekte werden gearresteerd in het onderzoek naar de feiten, aldus de autoriteiten donderdag. Volgens minister van Veiligheid Rolando Mirones konden de veiligheidsdiensten vijftien anderen bevrijden, die door de sekte werden gevangengehouden en in gevaar waren. Ze zouden zijn vastgebonden en geslagen met houten knuppels en bijbels, en werden overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie arresteerde acht mannen, een vrouw en een minderjarige, die volgens Mirones tot een religieuze sekte behoren. De leden van de sekte, die volgens de media “Het Nieuwe Licht van God” heet, werden aangehouden in het afgelegen gebied Ngöbe-Buglé.

bron: Belga