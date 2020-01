Leidende rol voor Verhofstadt in conferentie over toekomst Europa

De drie grootste politieke fracties in het Europees Parlement zijn het eens geraakt over de leiding van de conferentie over de toekomst van Europa, zo is uit goede bronnen in Straatsburg vernomen. De Belgische oud-premier Guy Verhofstadt krijgt een vooraanstaande rol. De christendemocratische EVP, de sociaaldemocratische S&D en het liberale Renew Europe hebben afgesproken dat een driekoppig orgaan met een lid van elk van deze drie fracties de leiding van de conferentie in handen zal nemen.

Namens Renew, dat verantwoordelijk wordt voor de organisatie van de werkzaamheden, zal Verhofstadt zetelen. Hij wordt de persoon die de bijeenkomsten van de plenaire vergadering, de stuurgroep en de uitvoerende raad van de conferentie “bijeenroept, coördineert en leidt”. De facto komt de functie neer op het voorzitterschap, aldus de bron.

Volgens een tweede bron wordt de EVP, die de Duitse fractieleider Manfred Weber afvaardigt, verantwoordelijk voor het inhoudelijke werk van de conferentie. De sociaaldemocraten tenslotte zouden instaan voor de relaties met de burgers, voor wie het Europees Parlement een belangrijke rol in het proces wil reserveren.

Met het akkoord zou er een einde komen aan het maandenlange getouwtrek tussen de drie traditionele politieke families over de leiding van de toekomstconferentie. Het akkoord is wel nog niet formeel bevestigd. Er volgt nog een schriftelijke procedure, aldus de bron.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen had bij haar aantreden vorige zomer een conferentie over een verdere democratisering van de Europese Unie beloofd. De conferentie moest tegemoet komen aan het ongenoegen dat in het halfrond bestond omdat von der Leyen niet als kandidaat-voorzitter had deelgenomen aan de Europese verkiezingen, maar pas nadien door de staatshoofden en regeringsleiders op het schild werd gehesen. Naast institutionele kwesties zal de conferentie ook discussiëren over de grote hedendaagse uitdagingen, zoals klimaat, digitalisering en veiligheid.

Woensdag legde het parlement in een resolutie zijn ideeën over de doelstellingen, reikwijdte en structuur van de conferentie vast. Volgende week publiceert de Commissie haar voorstellen en nog een week later bespreken de nationale regeringen de opzet van de hele hervormingsoefening. Nadien moeten de drie partijen het onderling eens raken. Gehoopt wordt dat de conferentie van start zal gaan op 9 mei, Europadag. De werkzaamheden zouden ongeveer twee jaar in beslag nemen.

bron: Belga