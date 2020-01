Impeachment Trump – Opperrechter John Roberts ingezworen bij formele start van afzettingsproces

Opperrechter John Roberts van het Amerikaanse Hooggerechtshof werd donderdag ingezworen in de Senaat, om het afzettingsproces tegen president Donald Trump te leiden. Roberts vatte zijn taak als zittende rechter aan met het beëdi­gen van de 99 senatoren, die zo als juryleden mogen optreden. Ze moesten zweren “op een onpartijdige manier recht te spreken, in overeenstemming met de grondwet en de wetten”.

De honderdste senator, de Republikein Jim kon niet aanwezig zijn, omdat hij bij een ziek familielid moest bijstaan. Hij zou dinsdag naar Washington terugkeren, en dan de eed afleggen. De opperrechter zelf werd ingezworen door Chuck Grassley, de hoogste in rang onder de senatoren.

De Republikeinse fractieleider in de Senaat, Mitch McConnell, kondigde aan dat het proces dinsdag om 13 uur lokale tijd wordt hervat. Dan beginnen de inhoudelijke debatten.

bron: Belga