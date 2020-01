Hongersnood dreigt voor 45 miljoen mensen in zuidelijk Afrika

In het zuiden van Afrika lopen ongeveer 45 miljoen mensen het risico geconfronteerd te worden met hongersnood. Dat zegt het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties, dat ook een oproep tot hulp gelanceerd heeft. “Deze crisis bereikt nooit eerder geziene proporties. En onze waarnemingen tonen aan dat het nog erger zal worden”, zegt Lola Castro, regionaal directeur van het WFP.

De zestien landen in het zuiden van Afrika hebben al vijf jaar te kampen met een groot tekort aan regen. In combinatie met het natuurverschijnsel El Niño, dat verantwoordelijk is voor bijkomende klimatologische afwijkingen, heeft dat een erg negatieve invloed gehad op de oogst van de landbouwgewassen.

Bovendien leidt de klimaatverandering tot steeds hevigere stormen en cyclonen in de doorgaan erg arme regio. Alleen al de tropische storm Idai heeft vorig jaar aan meer dan duizend mensen het leven gekost in Mozambique, Zimbabwe en Malawi. Idai zorgde daarnaast nog voor zeer zware schade.

Het WFP wil dit jaar in de eerste plaats 8,3 miljoen mensen met voedseltekort in Zimbabwe, Zambia, Mozambique, Madagascar, Namibie, Lesotho, Malawi en Swaziland helpen. Het VN-agentschap vraagt de internationale gemeenschap ook om meer middelen. Momenteel beschikt het WFP slechts over 205 miljoen dollar, hoewel er 489 miljoen nodig is om de noodhulpprojecten te financieren.

