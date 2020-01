“Epstein misbruikte jonge vrouwen tot 2018”

Het misbruikschandaal rond de overleden Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein reikt verder dan tot nog toe bekend was. Dat blijkt uit een nieuwe aanklacht. Het openbaar ministerie van de Amerikaanse Maagdeneilanden beschuldigt er Epstein van tot zeker 2018 meisjes en jonge vrouwen misbruikt te hebben op zijn privé-eiland Little St. James. Dat berichtten Amerikaanse media. De jongste slachtoffers zouden zelfs maar elf jaar oud geweest zijn. De plaatselijke regering wil nu het bezit van de miljardair op de Caribische eilanden in beslag nemen.

Volgens de voorlopige stand van het onderzoek van de autoriteiten in New York, waar Epstein in juli 2019 was aangeklaagd wegens seksueel misbruik, waren er tot nog toe geen aanwijzingen voor daden na 2005. Het ging enkel om gevallen van misbruik in de huizen van de zakenman in Manhattan en Palm Beach (in de staat Florida) tussen 2002 en 2005. Epstein verhing zich in augustus vorig jaar in zijn gevangeniscel in Manhattan.

Volgens de nieuwe aanklacht zou de financierder op de Maagdeneilanden “een netwerk van firma’s en afzonderlijke personen” op poten hebben gezet, dat bijdroeg tot vrouwenhandel, seksueel misbruik en kindermisbruik. Daarom eist de plaatselijke regering nu de inbeslagname van het bezit van Epstein op de eilanden. Dat wordt geschat op 86 miljoen dollar, of omgerekend 77 miljoen euro. Epstein zou eigenaar geweest zijn van de buureilanden Great St. James en Little St. James en van verschillende postbusfirma’s die hij gebruikte voor zijn criminele praktijken.

Van 2001 tot 2018 bracht Epstein zijn deels minderjarige slachtoffers met privéjets en boten naar Little St. James, maakte ze daar onder valse voorwendsels tot seksslavinnen en “dwong hen tot seksuele handelingen”, citeerden Amerikaanse media uit de aanklacht. De meisjes en jonge vrouwen werden gedwongen om voor geld seks te hebben met andere mannen. In een computerdatabank hield de zakenman de verblijfsplaatsen en de beschikbaarheden van de slachtoffers bij.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

Bron: Belga