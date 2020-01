Elise Mertens gaat onderuit in kwartfinales op Hobart

Topreekshoofd Elise Mertens (WTA 17) is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/251.750 dollar).

De 24-jarige Limburgse verloor in drie sets van de Britse Heather Watson (WTA 101). Het werd 6-7 (5/7), 6-4 en 7-5 na een marathonpartij van 3,5 uur. Op het einde van de tweede set lag de wedstrijd een tijdje stil.

Mertens en Watson komen elkaar volgende week mogelijk opnieuw tegen. Een nieuw onderling duel hoort immers tot de mogelijkheden in de tweede ronde van de Australian Open.

Mertens grijpt door haar exit naast een derde eindzege in Hobart. Ze won het toernooi in 2017 en 2018.

Watson neemt het in de halve finales op tegen de Kazachse Elena Rybakina (WTA 30) of thuisspeelster Lizette Cabrera (WTA 129).

In het dubbelspel kwalificeerden Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck zich wel voor de halve finales. Zij spelen daarin tegen Watson en de Nederlandse Arantxa Rus of het Chinese koppel Shuai Peng/Shuai Zhang.

