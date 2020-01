De Block: “Verbaasd dat formateurs nog 14 dagen langer hebben gekregen”

Minister van Volksgezondheid, Asiel en Migratie Maggie De Bock (Open Vld) was verbaasd dat de opdracht van informateurs Georges-Louis Bouchez en Joachim Coens begin deze week met 14 dagen is verlengd. Dat zei ze aan Villa Politica. “Het tempo van vergaderen ligt niet zo hoog (..) Het gaat heel traag, en dit land heeft een regering nodig.” Het federale informateursduo Georges-Louis Bouchez en Joachim Coens kreeg begin deze week 14 dagen verlenging van de koning. De partijvoorzitters van respectievelijk MR en CD&V krijgen tot 28 januari de tijd om verder uit te zoeken of een regering met N-VA en PS mogelijk is, een gevolg van de uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij, die als een uitgestoken hand naar de socialisten werden gezien.

Open Vld-kopstuk Maggie De Block was “verbaasd” over die verlenging, zei ze aan Villa Politica, “want het tempo van vergaderen ligt niet zo hoog”. Bovendien zit er ogenschijnlijk wat ruis op de lijn tussen beide informateurs, zei ze. Zo blijft CD&V, de partij van Coens, hameren op een regering met Vlaamse meerderheid en dus met N-VA, terwijl Bouchez eerder voor een Vivaldi-coalitie zou rijden: de paars-groene partijen aangevuld met christendemocraten. “Als de koning vertrouwen heeft in de informateurs, wie ben ik dan om te zeggen dat ik er geen vertrouwen in heb. Maar het gaat heel traag, en dit land heeft een regering nodig.”

De Block reageerde ook kort op beschuldigingen van N-VA aan het adres van Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten. Zij zou “haar telefoon niet meer opnemen” voor de Vlaams-nationalisten, klonk het afgelopen weekend, maar dat is “opnieuw een van de verhalen om haar te beschuldigen”, zegt De Block. “Dat wordt te zot voor woorden. Die scuds die worden afgevuurd op iemand persoonlijk. Dat men dan zegt waar het om gaat.”

bron: Belga