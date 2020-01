Arthur Van Doren verlengt zijn contract bij Nederlandse topclub Bloemendaal

Red Lion Arthur Van Doren heeft zijn contract bij de Nederlandse topclub HC Bloemendaal verlengd. De 25-jarige Antwerpenaar vervoegde het team uit Noord-Holland in de zomer van 2018 en behaalde er vorig jaar zijn eerste landstitel. De voorbije twee jaar werd Van Doren door de Internationale Hockeyfederatie (FIH) verkozen tot Beste Speler van de Wereld. Ook dit jaar is hij genomineerd. Fans kunnen nog tot morgen online op hem stemmen. Bloemendaal laat op haar website weten dat “het blij en trots is dat Arthur zo’n belangrijk en positief onderdeel is geworden van het team en dat hij zich thuis voelt bij de club”. “Arthur is de meest in het oog springende en gewilde speler van de wereld van het moment”, legde bestuurslid Pepijn Post uit.

Van Doren schitterde de voorbije jaren natuurlijk ook bij de Red Lions, de Belgische hockeymannen. Na de zilveren medaille op de Olympische Spelen in 2016 volgde in december 2018 de wereldtitel in het Indische Bhubaneswar. Vorige zomer kroonden de Lions zich in Antwerpen voor eigen volk ook tot Europees kampioen.

bron: Belga