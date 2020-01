VIDEO. Bliksem treft hoogste gebouw ter wereld: “Alsof God dit gepland had”

Zeven jaar al tracht fotograaf Zohaib Anjum het perfecte shot van een blikseminslag op de Burj Khalifa – het hoogste gebouw ter wereld – vast te leggen. Vorige week vrijdagnacht was het eindelijk zover.

Tijdens een historische storm sloeg de bliksem in op de wolkenkrabber in de stad Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Een magisch moment, dat Anjum op beeld wist vast te leggen. “Het was alsof God dit moment gepland had”, aldus de zielsgelukkige fotograaf op zijn Facebookpagina.

Anjum probeerde het moment al zeven jaar lang te fotograferen. Hij kampeerde nachtenlang nabij de 828 meter hoge Burj Khalifa telkens als er regen viel in de woestijnregio.

Volgens Gulf News kregen de Verenigde Arabische Emiraten sinds 1996 nooit zoveel regenval te verwerken – en het einde is nog niet in zicht.