Quentin Tarantino onthult zijn favoriete acteur – en dat is een verrassende naam

In een aflevering van de filmpodcast ‘The Rewatchables’ heeft succesregisseur Quentin Tarantino uit de doeken gedaan wie zijn favoriete Hollywoodacteur is. Verrassend genoeg is dat geen naam waar QT al mee samengewerkt heeft. Geen ster als Leonardo DiCaprio of Brad Pitt dus, maar wel de protagonist uit de film ‘Unstoppable’: Chris Pine.

Tarantino was lyrisch over de acteerprestatie van Pine, aan de zijde van Denzel Washington, in de rampenfilm ‘Unstoppable’, over een op hol geslagen goederentrein. “Het meest opwindende over die film is dat ik een grote fan ben van Chris Pine”, aldus de regisseur.

“Van de acteurs in zijn leeftijdscategorie is hij veruit mijn favoriet”, klonk het nog. Verrassend, aangezien de 39-jarige Pine zo de voorkeur van Tarantino geniet boven steracteurs als Oscarwinnaars Leonardo DiCaprio (45 jaar), Casey Affleck (44 jaar) of Rami Malek (38 jaar). Ook zwaargewichten als Ryan Gosling (39 jaar) of Joaquin Phoenix (45 jaar) kunnen volgens Tarantino niet tippen aan Pine.

Rol in Tarantino-film?

Pine kende zijn doorbraak met zijn rol als James T. Kirk in de reboots van ‘Star Trek’. Volgens Tarantino was ‘Unstoppable’ een scharniermoment in zijn carrière. “Hij was daarna nog goed in andere films, maar hij moet zijn volgende grote stap nog zetten”, aldus QT, die de deur op een kier zet voor een eventuele rol van Pine in één van zijn laatste films: “Als ik de juiste rol heb voor hem, zal ik hem die met plezier aanbieden.”