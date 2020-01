Netflix wordt vanaf nu duurder, maar niet voor iedereen

Voortaan betalen heel wat abonnees meer voor Netflix. Enkel de mensen die gebruikmaken van de goedkoopste formule blijven buiten schot.

Streamingdienst Netflix verhoogt vanaf nu de prijzen van de ‘standaard’- en ‘premium’-formules. Voordien betaalde je voor het ‘standaard’-abonnement 10,99 euro, maar dat bedrag wordt nu opgekrikt naar 11,99 euro. Daarmee kan je in High Definition kijken op twee schermen tegelijkertijd.

‘Premium’-abonnees zien een verhoging met 2 euro, van 13,99 euro naar 15,99 euro per maand. Zij kunnen naar vier schermen tegelijkertijd kijken en sommige programma’s zijn ook in Ultra HD beschikbaar.

Nieuwe klanten betalen meteen hogere prijs

Abonnees die de goedkoopste formule gekozen hebben, de ‘basic’-formule, blijven maandelijks gewoon 7,99 euro betalen. Daarmee kunnen ze hun favoriete series wel slechts op één scherm afspelen, en dat in Standard Definition. Die prijs is al sinds de komst van Netflix naar België in 2014 ongewijzigd.

Voor nieuwe klanten gelden de prijsverhogingen meteen. Bestaande klanten zullen er binnenkort via e-mail van op de hoogte gebracht worden, een maand voordat de nieuwe prijzen ook op hen worden toegepast.

Belgische producties

De reden voor de prijsverhogingen zijn “aanzienlijke investeringen in nieuwe tv-series en films, en productverbeteringen”. “We hebben veel producties gepland in België”, vertelt de woordvoerder van Netflix. Denk maar aan de eerste Belgische Netflix Original ‘Into the Night’ en het tweede seizoen van ‘Undercover’ met Tom Waes.

De prijsverhoging komt net op het moment dat heel wat streamingdiensten aan de mouw van de Belg trekken. Zo kan je ook bij Telenet (Play), Amazon (Prime) en Apple terecht voor je favoriete series en films. Binnenkort komt daar nog Disney bij, en ook DPG Media (VTM) wordt straks een nieuwe speler.