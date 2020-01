BIZAR. Politie ontdekt cannabisplantage in gewelven van brug

De politie heeft een cannabisplantage ontdekt op een wel zeer bijzondere plaats, namelijk de betonnen gewelven van een brug over de Leie in Wielsbeke. “Nooit eerder gezien in ons land”, zeggen speurders van de federale politie. Er zijn voorlopig geen verdachten.

De brandweer kreeg woensdagochtend een oproep voor rookontwikkeling aan een ventilatierooster onder de brug van de Expressweg tussen Waregem en Wielsbeke.

“De brand was vrij snel geblust, maar omdat het om een ongewone locatie ging, trok de brandweer verder op onderzoek uit”, vertelt Hanne Demedts van het parket van Kortrijk. “Tussen de betonnen gewelven van de brug troffen ze tot hun grote verbazing een cannabisplantage aan.”

Deel was al geoogst

Het gaat om een zeer goed uitgeruste plantage met ongeveer vijfhonderd wietplantjes, waarvan een deel al werd geoogst. De locatie is erg uitzonderlijk want is alleen bereikbaar via een smalle opening. De wiettelers tapten zelfs elektriciteit af van de cabine onder de brug.

Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek en de politie is bezig met een buurtonderzoek. Voorlopig zijn er nog geen verdachten. Het is de eerste keer dat een wietplantage in een brug is ontdekt in ons land.