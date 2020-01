BIZAR. Belg betrapt met twintig levende vogels in bagage

Een Belgische man die twintig levende vogels uit Peru heeft proberen smokkelen, is door de douane opgepakt. De exotische vogels zaten opgepropt in zijn bagage en verkeerden in slechte gezondheid.

De Belg H.C. (54) werd opgepakt in Peru nadat hij werd betrapt met 20 levende vogels in zijn bagage. De vogels werden in beslag genomen door de douane, zo meldt de Peruaanse wildbeheerdienst. C. riskeert vijf jaar gevangenisstraf voor de illegale handel in wilde dieren.

Bijna bedreigde soorten

De Belg werd aangehouden op de luchthaven van Lima toen hij het vliegtuig naar de Spaanse hoofdstad Madrid wilde opstappen. De autoriteiten ontdekten toen twintig levende vogels in kartonnen dozen in zijn bagage.

Het gaat om twee roodkopbaardvogels en zestien tangaren, waaronder een siratangare, een bijna bedreigde soort die endemisch leeft in de regio Huánuco in het centrum van het Zuid-Amerikaanse land. De vogels verkeerden in slechte gezondheid. Ze werden overgebracht naar de zoo Parque de las Leyendas in de hoofdstad Lima, waar ze de nodige aandacht en verzorging zullen krijgen, meldt de wildbeheerdienst.

Paradijs voor vogelliefhebbers

Door hun felle kleuren zijn tangaren aantrekkelijk voor handelaars en verzamelaars. Peru wordt gezien als een paradijs voor vogelliefhebbers met meer dan 1.800 vogelsoorten.

Volgens Interpol bedraagt de illegale handel in wilde dieren wereldwijd rond de 23 miljard dollar (20,6 miljard euro). De illegale handel is een van de belangrijkste oorzaken voor het verlies in biodiversiteit.