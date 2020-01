Een natuurlijke booster voor tijdens het sporten

Een nieuw jaar betekent nieuwe goede voornemens! Voor velen is dat terug de draad oppikken door wat meer te gaan sporten. Toch wel een hele verandering voor je lichaam. Gelukkig bestaat er een natuurlijk ingrediënt dat je spieren en gewrichten een handje kan toesteken tijdens je nieuwe fitness routine.

Wanneer je sport, push je je lichaam meer dan gewoonlijk, zowel fysiek als mentaal. Op die manier verbeter je je uithoudingsvermogen, je spierfunctie en nog veel meer! Dit is natuurlijk niet zonder risico’s. Denk maar aan spier- of gewrichtspijn, maar soms ook blessures. In plaats van meteen naar chemische hulpmiddelen te grijpen, kan je best beroep doen op iets natuurlijks.

Je kent het misschien wel, dat ene product dat in elke Aziatische supermarkt te vinden is. Het lijkt enorm op gember, totdat je het opensnijdt. Kurkuma is afkomstig van de oorspronkelijk Indische plant curcuma longa of geelwortel. Vandaar de typische gele kleur. Zo wordt het in voeding gebruikt als kleurstof onder het nummer E100.

Al eeuwenlang wordt de wortel gebruikt in Aziatische geneeskunde om levensbedreigende ziekten te bestrijden. Tegenwoordig weten we dat geelwortel inderdaad heel wat positieve effecten zou hebben op onze gezondheid. Een aantal hiervan zijn zeer nuttig voor sporters!

Belangrijk om rekening mee te houden is vooral dat kurkuma ook bloedverdunnende eigenschappen heeft. Je raadpleegt dus best een dokter wanneer je kurkuma wilt gebruiken.

Wist je dat: andere delen van de kurkumaplant ook gegeten kunnen worden? Zo zijn de scheuten een veel gegeten groente in India en worden de bladeren gebruikt om rijst in te wikkelen.

De afgelopen jaren zijn er tal van onderzoeken gebeurd over de gezondheidseffecten van kurkuma, met verrassende resultaten. Dit zijn een aantal voordelen die kurkuma met zich meedraagt die wel heel interessant zijn als je gaat sporten:

Natuurlijke ontstekingsremmer

Kurkuma draagt bij tot het verminderen van ontstekingen in het lichaam. Dit betekent dat je spieren sneller kunnen herstellen na je training, maar ook dat spierpijn kan worden gereduceerd.

Een ontstekingsreactie zorgt ervoor dat je lichaam zichzelf kan herstellen wanneer er schade optreedt. Dankzij de ontstekingsremmende werking van kurkuma kunnen supplementen met deze stof ingezet worden bij het sporten.

Daarbij maakt deze werking kurkuma ook bijzonder interessant om ingezet te worden bij ziekten zoals artritis, reuma en zelfs Inflammatoire darmziekten en psoriasis.

Ondersteunt de beweeglijkheid van gewrichten

Kurkuma helpt door zijn ontstekingsremmende werking namelijk ook de soepelheid van je gewrichten te behouden en werkt in op de gevoeligheid ervan. Interessant als je ouder wordt, want dan neemt de beweeglijkheid van je gewrichten natuurlijk af. Een supplement op basis van kurkuma kan sporters van alle leeftijden dus een goede ondersteuning bieden.

Antioxidant

Vrije radicalen, die ontstaan door oxidatie, worden eveneens gezien als een belangrijke oorzaak van veroudering en welvaartsziekten. Antioxidanten gaan dit proces tegen! Door de scheikundige structuur kan curcumine vrije radicalen neutraliseren en zo als antioxidant ons lichaam beschermen. Daarbij zorgt deze werking ook voor een natuurlijke ontgifting van de lever.

Ook mooi meegenomen is dat kurkuma bijdraagt tot gezonde hersenen. Dit door je concentratie en werkgeheugen te verbeteren.

Recente studies tonen aan dat kurkuma ook een steentje zou kunnen bijdragen bij het verminderen van de vorming van zogenaamde ‘plaques’ in de hersenen, een belangrijk kenmerk van verschillende hersenaandoeningen zoals bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer. Doordat eiwitten samenklonteren, ontstaan deze plaques tussen de hersencellen en belemmeren ze daarmee de communicatie. Kurkuma zou de aanmaak van deze eiwitten tegengaan.

Geen reden meer om dat sporten uit te stellen!

