Zestig mensen getroffen in Los Angeles nadat vliegtuig brandstof dumpt

In Los Angeles heeft een vliegtuig in volle vlucht brandstof gedumpt. Het goedje trof vijf basisscholen en een secundaire school. Maar liefst zestig mensen hadden verzorging nodig. Niemand moest echter naar het ziekenhuis en er werd ook niet overgegaan tot evacuaties, zo meldt CNN online. Het incident gebeurde dinsdag kort na de middag. Vlucht 89 van Delta Airlines was op weg van Los Angeles naar Shanghai toen het motorproblemen kreeg. Daarop dumpte het toestel in het kader van de noodprocedure brandstof en keerde het veilig terug naar de luchthaven van Los Angeles.

De brandstof kwam echter terecht in de buurt van verschillende scholen. Het ergst getroffen was de basisschool Park Avenue Elementary in Cudahy. Daar liepen twintig kinderen en elf volwassenen lichte verwondingen op. Alles samen hadden zo’n zestig mensen last van giftige dampen en huidirritatie.

De brandweer bevestigde nadien dat het geloosde goedje kerosine was. Dat een vliegtuig brandstof dumpt alvorens een noodlanding te maken, is de normale procedure, maar normaal gezien is het de bedoeling dat dat gebeurt hoog in de lucht en boven aangewezen onbevolkte gebieden.

Het toestel in kwestie was een Boeing 777-200, die plaats biedt aan 288 passagiers, meldt Delta Airlines. De luchtvaartmaatschappij zegt dat ze in contact staat met de luchthavenautoriteiten en met de brandweer.

