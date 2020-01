Wout van Aert en zijn tijdritfiets zijn “opnieuw beste vrienden”

Wout van Aert heeft vandaag voor het eerst sinds zijn val in de tijdrit in de Tour de France weer een training op zijn tijdritfiets afgewerkt. “Het was een goede dag”, postte de 25-jarige renner van Jumbo-Visma op Instagram. “Het was zes maanden geleden dat ik op mijn tijdritfiets zat. Mijn Bianchi Aquila heeft me laten afzien als vanouds, maar op het einde waren we weer beste vrienden.” Van Aert is de regerende Belgische kampioen tegen de klok. Hij won ook de tijdrit in de Dauphiné en startte op 19 juli als favoriet aan de tijdrit in de Tour. Daarin liep hij in de slotfase bij een zware val een diepe vleeswonde in het rechterbovenbeen op. Eind december maakte hij zijn rentree in het veld. Momenteel is hij met zijn team op stage in Alicante. In augustus hoopt hij in Tokio zijn kans te kunnen gaan in de olympische tijdrit.

bron: Belga